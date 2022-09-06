سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 6-9-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال أسعار الدولار في سوريا، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في سوريا وهي من الموضوعات الهامة التي تهم المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 6-9-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية، آملين أن ينال المقال على إعجابكم.

سعر الدولار في سوريا اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا، في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 -9- 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).





سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات الصباح لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4405 ليرات للشراء، و4430 ليرة للبيع، مقابل 4440 ليرة للشراء، و4465 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وهبط سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4365 ليرة للشراء، و4395 ليرة للبيع، مقابل 4393 ليرة للشراء، و4423 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كما نزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5059 ليرة للشراء، و5097 ليرة للبيع، مقابل 5085 ليرة للشراء، و5124 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1170 ليرة للشراء، و1180 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1197 ليرات للشراء، و1206 ليرات للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14274 ليرة للشراء، و14380 ليرة للبيع، مقابل 14389 ليرة للشراء، و14495 ليرة للبيع أمس.