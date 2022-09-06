وقفة دعم واسناد للأسرى في طولكرم

شارك ذوو الأسرى وفصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، في الاعتصام الأسبوعي إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى والمضربين عن الطعام، أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم في الضفة المحتلة.

وأكد المشاركون مساندتهم للأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، في وجه إجراءات سلطات الاحتلال التي تمعن في ممارساتها القمعية والتعسفية، والمتمثلة في استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والإهمال الطبي المتعمد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة. ودعوا المجتمع المحلي بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات التضامنية معهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل لدعم حريتهم التي آن أوان تحققها.

وبارك منسق فصائل العمل الوطني بطولكرم فيصل سلامة للأسرى انتصارهم بتحقيق مطالبهم الإنسانية، وللأسير خليل عواودة انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية، لتحقيق حريته والإفراج عنه قريبا، مؤكدا وقوف جماهير شعبنا إلى جانب الأسرى ومساندهم في مطالبهم حتى تحقيقها.

وحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى، والمجتمع الدولي لتطبيق مواثيق جنيف الصادرة عن المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية ليعيش الأسير الفلسطيني كأسير حرب وحرية يحمل قضية وطنية عادلة.

كما أكد عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي محمد علوش ضرورة تفعيل الحراك الشعبي والجماهيري دعما وإسنادا للحركة الوطنية الأسيرة.

وقال: "هناك جولة نضالية خاضتها الحركة الأسيرة مؤخرا، وحققت بعض الانجازات، ومن هنا مطلوب أن تتضافر كل الجهود والإمكانيات دعما لكل الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى"، مشددا على أهمية بلورة موقف وطني موحد تجاه قضية الأسرى تكون وفقه على رأس الأولويات.

بدوره، قال المواطن أحمد عودة "ككل يوم ثلاثاء نوجه رسالتنا للأسرى الأبطال أننا نقف معهم ونساندهم وهم يخوضون أعتى معارك البطولة والفداء أمام السجان الغاشم والقاتل، حيث يرتقي الشهداء وآخرهم الشهيد موسى أبو محاميد من بيت لحم، ولن يكون الأخير".

وحمل الاحتلال المسؤولية عن ممارساته القمعية بحق الأسرى خاصة المرضى والأسيرات والأطفال، داعيا جماهير شعبنا لمواصلة دعم الأسرى حتى تحقيق حريتهم.