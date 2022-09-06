مبابي يفتح باب الانتقال إلى ريال مدريد

فتح كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في السنوات المقبلة.

ويُشار إلى أن مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، لكنه جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان ليبقى مع الفريق حتى عام 2025.

وتسبب هذا الأمر بغضب كبير من قبل جماهير ريال مدريد تجاه اللاعب الفرنسي، حيث اتهمته بالخيانة بعدما تراجع عن اتفاقه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وعلى الرغم من ذلك، أكد مبابي أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد يوما ما، حيث وصف النادي الملكي بأنه بمثابة منزله، وذلك في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال مبابي رداً على العودة إلى ريال مدريد: "أنت لا تعلم ما يمكن أن يحدث، لم أكن أبدا هناك، ولكنني أشعر أنه بمثابة منزلي أو ما يشبه ذلك".

ونفى مبابي، أن يكون قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان بسبب الأموال، قائلا: "أينما سأذهب سيمنحونني المال".

ورفض الاعتراف بالحصول على مزايا إضافية في التجديد، تجعله قادرا على اختيار عناصر التشكيل، قائلا: "هذه ليست وظيفتي، ولا أريدها لأني لست جيدا فيها".

وأضاف: "أنا جيد في الملعب، لكن خارج الملعب هذه ليست وظيفتي، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفعلون ذلك أفضل مني".

كما كشف مبابي عن كواليس تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث قال" إنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد لعبت دورا في الأمر".

وأوضح: "لقد أخبرني أنه يريد مني أن أبقى، وقال لا أريدك أن تذهب الآن لأنك مهم للغاية بالنسبة للبلد"، متما: "عندما يخبرك الرئيس بذلك، فهذا مهم"..

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