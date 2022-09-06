أبو مجاهد: عملية "نفق الحرية" نموذجاً للإرادة الفلسطينية القادرة على هزيمة العدو الصهيوني

قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين " محمد البريم " أبو مجاهد"، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022: إن عملية "نفق الحرية البطولية" في "سجن جلبوع" جسدت الإيمان المطلق بالحرية والنصر لأسرانا الأبطال ولشعبنا المقاوم وساهمت في اتساع دائرة النار الموجهة لصدر العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المجرمين.

وأكد " أبو مجاهد" في الذكرى السنوية الأولى لعملية "نفق الحرية الأسطورية" في سجن جلبوع، أن عملية "نفق الحرية" نموذجاً للإصرار والإرادة الفلسطينية التي لا تعرف المستحيل والقادرة على هزيمة العدو الصهيوني وتحطيم صورته وكسر هيبته وتهشيم منظومته الأمنية والعسكرية بأبسط الوسائل الممكنة والمتاحة.

وأضاف: "بوحدتهم وعزيمتهم الأسطورية وإصرارهم سينتصر أسرانا البواسل وشعبنا المقاوم وستظل "عملية نفق الحرية" مصدر إلهام ودافعا قوياً لقهر المحتل الغاصب ودليلاً ساطعا بأن الفلسطيني المقاوم لا يستسلم ولا ينكس الراية مهما كانت ظروفه مجافية".

وتابع: "ستبقى قضية الأسرى قضية مقدسة لكل مكونات شعبنا وقواه الحية والفاعلة وسننتزع حريتهم بكل الطرق والوسائل ولن تستطيع قوة مهما تجبرت وطغت أن تمنعنا من السير على جمر المقاومة من أجل حريتهم المنشودة".