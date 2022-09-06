من هو الأسير البطل زكريا الزبيدي أحد أبطال نفق الحرية ؟

نادي الأسير: ولد الأسير زكريا الزبيدي عام 1976 في مخيم جنين، كان من أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى إبان انتفاضة الأقصى، تعرض للمطاردة لسنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وواجه الاعتقال عدة مرات منذ أن كان قاصرا، وأصيب عدة مرات.

استشهدت والدته، وشقيقه طه في انتفاضة الأقصى، وهو تعرض لعدة محاولات اغتيال.

علماً أنه متزوج وله ابن وابنة.

اُعتقل في شهر شباط/ فبراير عام 2019 هو والمحامي طارق برغوث من رام الله على خلفية مقاومة الاحتلال، وما يزال موقوفا حتى اليوم.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حكما بحقه لمدة خمس سنوات على خلفية عملية "نفق الحرية" وكذلك رفاقه الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم.

خلال أيار عام 2022 استشهد شقيقه داود الزبيدي بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه، وبعد نقله لمستشفى رمبام الاسرائيلي للعلاج أعلن عن اعتقاله واستشهد فيها، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه حتى اليوم.

الأسير الزبيدي حصل مؤخراً على درجة الماجستير من جامعة بيرزيت، تخصص الدراسات العربية المعاصرة.

وهنا نستذكر جزءًا من ما قاله زكريا على خلفية عملية "نفق الحرية"

"وأنا جالس أنا ومحمد العارضة بأحد الأحراش رأيت شجر الصنوبر الذي زرعه الاحتلال مكان شجر الزيتون وكان بجانب إحدى شجرات الصنوبر فروع وعروق زيتون قد نبتت بجانبها فقلت لمحمد " تفرج وشوف كيف زرعوا صنوبر محل الزيتون بس الأساس طالع من جذره، قطعوا الزيتون بس نسيوا انه اله مد ، هم بيقدروا يقطعوا الشجرة بس ما بيقدروا يقطعوا مد الزيتون"