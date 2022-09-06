بالصور خلال إشهار كتاب كاريكاتيري.. د. عليان: الاحتلال يترنح من صدى انتصار أسرى نفق الحرية

نظمت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى، اليوم الثلاثاء 6/9/2022 ، حفلاً لإشهار كتاب كاركاتير بعنوان "نفق جلبوع.. الطريق إلى القدس"، في الذكرى السنوية الأولى لعملية "نفق الحرية" التي نفذها ستة أسرى فلسطينيين في سجن "جلبوع" الواقع في مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة.

وحضر الحفل إشهار الكتاب الذي تضمن 309 رسمًا كاريكاتيرًا، عددًا قيادة حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية وأسرى محررين وكتاب ومثقفين من غزة، حيث جاءت رسومات الكتاب لإبراز الصورة الحقيقية للأبطال وللنفق وللواجب والأماكن وحملت من الدلالات الهامة عن عملية "نفق الحرية".

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. جميل عليان، أكد أن عملية "نفق الحرية" التي تصادف ذكراها الأولى اليوم، مثلت انتصارًا كبيرًا للشعب الفلسطيني، قائلاً : "إن العملية التي نفذها ستة أسرى ليست حدثًا عاديًا وإنما جاءت من واقع الإرادة والعزيمة القوية في مواجهة الاحتلال".

وأضاف عليان:" إن الأسرى الستة أكدوا من هذه العملية البطولية أن الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال، أنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومكون رئيس للحالة الوطنية للمشروع الوطني في مقاومة الاحتلال".

وأوضح، أنه بعد عام على مرور عملية "نفق الحرية" لا يزال العدو يترنح ويتردد من صدى انتصارها، مشيرًا إلى أن المنظومة الأمنية "الإسرائيلية" ما زالت تلاحق مسؤوليها وقادتها بعد فشلهم في كشف وإحباط عملية "جلبوع"، رغم فرق العدة والعتاد.

وتابع عليان:" إن أسرى نفق الحرية أكدوا أن المعادلة في مواجهة السجان الظالم هي معادلة القوة الإرادة، وأن قضيتهم في قلب الحدث والعملية".

وشدّد على ضرورة استخلاص العبر من عملية سجن جلبوع، في جعل هموم الأسرى همًا وطنيًا، ونربط قضيتهم بكل أهداف الحركات الفلسطينية السياسية، مضيفًا أنها أعطت الفلسطينيين، الأمل والثقة في السير على طريق تحرير فلسطين".

عملية "نفق الحرية"، وشارك فيها عشرة أسرى، وهم : محمود ومحمد العارضة، ويعقوب غوادرة، وأيهم كمامجي، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات، وإياد جرادات، ومحمود أبو اشرين، وعلي ومحمد أبو بكر، قصي مرعي، ويواجه هؤلاء أبشع أنواع الظلم والاضطهاد التي تتمثل في عزلهم في غرف الزنازين والانفراد كعقاب ممنهج بحقهم



وبخصوص الخطوات النضالية التي قادتها الحركة الأسيرة مؤخرًا، قال عليان:" إن الحركة الأسيرة قد نجحت في الأيام الأخيرة وبعد تحقيق الانتصارات على العدة في وضع المظلومية الفلسطينية على طاولة العالم المتحيز لـ(إسرائيل)".

ودعا وسائل الإعلام المحلية بالتركيز في مساندة الأسرى ونشر انجازاتهم وانتصارات للعالم، مبينًا أن الأسرى يناضلون من أجل حماية الأمة العربية.

وأعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، في 1 سبتمبر الحالي، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.

ونقل المتحدث باسم المؤسسة، تامر الزعانين، رسالة الأسيرين محمود العارضة، وأيهم كمامجي، وأكدوا من خلالها على استمرار المقاومة ضد الاحتلال حتى نيل الحرية وتحرير الأرض والمقدسات.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس، د. إسماعيل رضوان، أن حركته لن يهدأ لها بال حتى تحرير الأسرى من داخل السجون، موضحًا أن قضيتهم على سلم أولويات الحركة.

وقال رضوان:" إن الأسرى الستة الأبطال أكدت صلابتهم في انتزاع حريتهم رغم الإجراءات المشددة في سجن جلبوع على أنهم لم يعرفوا اليأس في نيل حريتهم". مبينًا أن الأسرى وجهوا في عمليتهم ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية العسكرية للعدو".

وأضاف:" أن حفل إشهار كتاب كاريكاتير الذي يضم عشرات الصور والرسومات عن العملية "عبر في مضمونه على استمرار المقاومة والانتصار الذي حققه الأسرى على المحتل".

من جانبه، قالت مريم العارضة، شقيقة الأسير محمود لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الحرية لأسرى "جلبوع" قريبة، وعملية نفق الحرية رفعت رأس الشعب الفلسطيني وبات يفتخر بها".

ووجهت العارضة، رسالة إلى المقاومة، بأن يكون اسرى جلبوع ضمن أي عملية صفقة تبادل أسرى مقبلة مع الاحتلال.

وتتبع سلطات الاحتلال أبشع أنواع الاضطهاد بحق ما يقارب 5 آلاف أسير وأسيرة بينهم مئات الأطفال داخل السجون التي تفقد لأدنى مقومات الحياة، وتحرمنهم من أبسط حقوقهم العادلة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.

تفاصيل عن الكتاب :

كلمة الدكتور جميل عليان في مقدمة الكتاب :



