الأسير "أيهم كممجي" انتزاع حريته لزيارة قبر والدته!

نشر نادي الاسير اليوم الثلاثاء 6/9/2022 ضمن سلسلة منشورات عن اسرى أبطال نفق الحرية تفاصيل عن الاسير أيهم كممجي الذي قال "أنا محكوم بالسجن مؤبدين وعُزلت عن أفراد أسرتي لـ7 سنوات، وهدفي من عملية الهروب من سجن جلبوع كان زيارة قبر والدتي وأنا غير نـادم على ذلك"

وقال النادي ان الأسير كممجي ولد في السادس من حزيران عام 1986، حين اعتقل كان يبلغ من العمر 20 عامًا، تعرّض أيهم قبل اعتقاله للمطاردة، كما أنّه واجه تحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسّجن مدى الحياة، عام 2019 فقدَ أيهم والدته وحرمه الاحتلال من وداعها.

على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2006، كان أيهم وما يزال من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان أيهم قد وجه رسائل عديدة بعد عملية #نفق_الحرّيّة، منها: "أنا محكوم بالسّجن مؤبدين وعُزلت عن أفراد أسرتي لـ7 سنوات، وهدفي من عملية الهروب من سجن "جلبوع" كان زيارة قبر والدتي وأنا غير نادم على ذلك."

في الـ14 من أبريل 2022، اُستشهد شقيقه شأس برصاص جيش الاحتلال، ومجددًا حرمه الاحتلال من وداعه، علمًا أن غالبية أشقاء أيهم تعرضوا للاعتقال، والملاحقة مرات عديدة.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حُكمًا إضافي بحقّه ورفاقه الخمسة على خلفية عملية #نفق_الحرّيّة، لمدة خمس سنوات، وغرامة بقيمة خمسة آلاف شيقل، ووقف تنفيذ ثمانية شهور لمدة ثلاث سنوات.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ عزل الأسير كممجي إنفراديّا منذ عام.

وهنا نستذكر جزءًا من قصيدة أيهم التي قالها في إحدى جلسات المحاكم التي عُقدت له ولرفاقه على خلفية عملية #نفق_الحرّيّة.

مرج ابن عامر قُم وحدّث قصّة

أبطالها نفروا إلى الرحمن

ما همهم بيت الطغاة وسجنهم

عافوا قيود الذل والحرمان

فالحر يأبى أن يكون مقيدًا

والصقر يأنف ذلة الخرفان