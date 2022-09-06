اردني يعثر على جرة من الذهب تحتوي على مئات القطع النادرة والذهبية ويسلمها للأمن

أعلن مواطن أردني، عن عثوره على "جرّة" تحتوي على 449 قطعة اثرية ثمينة من بينها ذهب، يوم الجمعة الماضي، في محافظة عجلون، مبينا أنه سلمها الى الأجهزة الأمنية.

أشار المواطن في حوار معه، إلى أنه يعمل من خمسة أعوام في توعية المواطنين حول أهمية الآثار والمحافظة عليها عبر قناته على "يوتيوب"، مبينا أنه يوم الجمعة قام بعادته اليومية في جولة استكشاف لدلائل العصور القديمة في عجلون.

ولفت إلى أنه وجد حفرة محاطة بإشارات ورموز تشير إلى وجود "شيء مميز"، مبينا أنه استكمل الحفر فيها لمدة ثلث ساعة إلى أن عثر على الجرة وسلّمها لمركز أمن كفرنجة ليتم بعدها تسليمها لدائرة الاثار العامة.

وأوضح المواطن الأردني أنه تلقى وعودات بصرف مكافأة مالية له، نافيا في الوقت ذاته الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بأن والده أو نجله قد أبلغوا عنه الأجهزة الأمنية.