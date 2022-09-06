نادي الأسير يصدر حكماً بحق الأسيرة المريضة دينا جرادات

قال نادي الأسيران محكمة الاحتلال أصدرت حكماً بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاماً) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة (6000 شيقل).

وأوضح النادي أن الأسيرة جرادات معتقلة منذ الـ7 من آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

يُذكر أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون"، نتيجة لوضعها الصحي.

ومن جانبها أدانت وزارة الاسرى بغزة الحكم الصادر بحق الأسيرة المريضة والطالبة الجامعية دينا جرادات بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، ونؤكد أنه قرار سياسي يسعى الاحتلال من خلاله لتغييب الأصوات الثورية لشعبنا في الضفة الغربية والقدس وكل أراضيها المحتلة.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية لتوجيه وفد طبي دولي لمعاينة حالة الأسيرة جرادات، وضمان حصولها على علاج لحالتها الصحية، حيث أنها مصابة بمرض يسمى الإستسقاء الدماغي وبحاجة لرعاية صحية بشكل دائم.