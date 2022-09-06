شقيق البطل محمد العارضة : شعبنا يستلهم قوته من أبطال عملية "نفق الحرية"

قال شقيق الأسير البطل محمد العارضة أحد أبطال عملية نفق الحرية أحمد العارضة، اليوم الثلاثاء 6/9/2022، أنه في مثل هذا اليوم قبل عام كانت العائلة تعيش في حالة فرح مشوب بالخوف.

وقال أحمد العارضة " بالرغم من الاحداث مرعام على الحدث وعملية "نفق الحرية" وبعده تصاعد الأحداث في الضفة وسقوط الشهداء والجرحى".

وأضاف:"حتى الشعب الفلسطيني أصبح يستلهم قوته من عملية "نفق الحرية"، سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه العملية هي الشرارة التي تحرر فلسطين".

وتابع العارضة:" محمد كان بمثابة الأب الثاني بعد وفاة الوالد وهو يتصف بأخلاق التسامح ومحبوب من الجميع، كما أنه إمام ومؤذن مسجد الشمالي، موضحاً أن كل من يعرف محمد بأنه انسان ذو اخلاق عالية".

وأوضح شقيق الأسير العارضة، أن محمد هو رفيق الشهيد القائد نعمان طحاينة ورفيق القائد اياد صوالحة والقائد إياد الحمران، ونفذ عملية الهروب من سجن "عوفر" وكانت عملية معقدة.

وبين أن محمد معتقل من 2002 وحكم عليه 3 مؤبدات وبالاضافة للعديد من الاحكام بعد عملية النفق، ومحمد يعاني من امراض مثل مرض الشقيقة وتقرحات في المعدة بسبب العديد من الاضرابات السابقة.

وناشد أحمد العالم قائلاً :"اما آن لمحمد أن يشتم رائحة الحرية؟ وإلى متى ؟، مضيفاً :"بهمة وعزيمة كتائبنا الأمل كبير بحرية محمد وجميع رفاقه".