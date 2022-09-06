أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6-9- 2022

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أسعار الذهب في السعودية

تباينت أسعار الذهب اليوم في السعودية، اليوم الثلاثاء 6-9-2022، رغم ارتفاع المعدن النفيس عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية مستوى 207.13 ريال (55.09 دولار)، مقابل 207.14 ريال بختام تعاملات أمس، بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

فيما ظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 155.35 ريال (41.32 دولار)، مقابل نفس السعر الذي سجله في ختام تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، استقر سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.83 ريال (32.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 103.57 ريال (27.55 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) عند مستوى 181.24 ريال (48.21 دولار)، مقابل 181.25 ريال بنهاية تعاملات أمس.





سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6442 ريالاً (1713 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1450 ريالاً (385.66 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب بعد أن سجلت أفضل أداء لها خلال شهر في الجلسة الماضية