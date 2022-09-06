الأسير البطل محمود العارضة مهندس "نفق الحرية"

نشر نادي الاسير اليوم الثلاثاء 6/9/2022 تفاصيل عن ابطال "سجن جلبوع" بعد عام على عملية "نفق الحرية" البطولية حيث قالت نقلاً عن الاسير محمود العارضة "أردنا أن نقول للعالم إن هذا الوحش هو وهم من غبار"

فمن هو الأسير محمود عبدالله العارضة قائد عملية "نفق الحرية"، من سجن "جلبوع".

الأسير العارضة من مواليد 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1975م، من بلدة عرّابة/جنين، مُعتقل منذ تاريخ 21 أيلول/ سبتمبر 1996، ومحكوم بالسّجن المؤبّد و(15) عاماً، وكان قد اعتقل سابقاً عام 1992، وأمضى ثلاثة أعوام.

تمكّن خلال سنوات اعتقاله من الحصول على شهادة البكالوريوس، وله العديد من الإصدارات الأدبية والفكرية، ومن بينها: الرواحل وتأثير الفكر على الحركة الإسلامية في فلسطين.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير العارضة تعرّض لظروف تنكيل مضاعفة خلال سنوات اعتقاله، فقد أمضى سنوات في العزل الانفرادي، منها عزله انفرادياً خلال العام 2014، بعد اكتشاف حفر نفق في سجن "شطة".

يذكر أن معظم أفراد عائلته تعرضوا للاعتقال على مدار سنوات النّضال الفلسطيني، ويعدّ من ضمن القامات الثقافية والفكرية في سجون الاحتلال.