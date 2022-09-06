أسلحة نووية تحلق فوق الشرق الأوسط

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن طائرتين من طراز B-52H Stratofortress، حلقتا فوق الشرق الأوسط، الأحد الماضي، إلى جانب طائرات حليفة من بريطانيا والسعودية والكويت.

ولهذا النوع من الطائرات القدرة على حمل السلاح النووي، وقد لفت بيان الجيش الأمريكي الانتباه لأن تحليق الطائرات جاء وسط توترات متزايدة مع إيران.

وبحسب ما ورد، فقد انطلقت هذه الطائرات من إنكلترا وحلقت فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، وحلقت القاذفات لمسافات طويلة فوق البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية.

وتأتي هذه المهمة بعد تقارير عن محاولة إيران الاستيلاء على سفن أمريكية غير مأهولة تبحر في المياه الدولية بالمنطقة في الأسبوع الماضي.

وقال اللفتانيت جنرال اليكسوس جرينكيويتش في بيان إن “قوة مهام القاذفات تعكس تمثيلاً قوياً وواضحاً لالتزام الولايات المتحدة الدائم بالمنطقة”.

وأضاف جرينكيويتش، أن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة والشركاء لن تمر بدون أجوبة، مشيراً إلى أن هذه المهمات مهمة للغاية لردع الخصوم وهزيمتهم.

وقد رافقت طائرات مقاتلة من بريطانيا والسعودية والكويت B-52 في سماء المنطقة وقامت القوات المركزية على الأرض بمحاكاة القوة النارية على الأرض.

وتتفاوض واشنطن مع طهران منذ 16 شهراً لإحياء الاتفاق النووي، ولكن الولايات المتحدة قالت إن الرد الإيراني على مسودة الاتفاق "غير بنّاء".