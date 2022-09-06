روسيا: سنرد على وضع الغرب حد أقصى لأسعار نفطنا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترد على مساعي الغرب لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا، وذلك في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن المسؤولية عن تعثر تدفق الغاز الروسي إلى القارة العجوز.

وأكد شولغينوف أنه لم يتخذ أي قرار بشأن استئناف عمل خط "نورد ستريم 1" وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضاف الوزير الروسي في كلمته أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك (جنوب شرقي روسيا) أن "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك)، وستزيد تقلب الأسعار".

كما نقلت الوكالة عن فيتالي ماركيلوف نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية قوله إن الشركة لن تعيد استخدام خط "نورد ستريم 1" حتى تقوم شركة "سيمنز" (Siemens) الألمانية بإصلاح العطل الذي أصابه.

وأعطى وزراء مالية مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا) الضوء الأخضر يوم الجمعة الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لتقليص مصدر الدخل الرئيسي للخزينة الروسية.

وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي كان ما يقارب نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وذكرت وزارة المالية الروسية أمس الاثنين أنها حققت إيرادات إضافية للميزانية قدرها 403.4 مليارات روبل (6.65 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الحالي بفضل ارتفاع أسعار النفط.