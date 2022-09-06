بوغبا يخضع لعملية جراحية ولن يعود قريباً

خضع النجم الفرنسي، بول بوغبا، لعملية جراحية ناجحة في الركبة مساء أمس، الإثنين، حسب ما أعلن فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وكان بوغبا قد أصيب خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الكروي الجديد، واتفق اللاعب واليوفي ومنتخب فرنسا على الضوع لفترة علاج بدلا من إجراء عملية جراحية حتى لا يفقد فرصة المشاركة ببطولة كأس العالم "مونديال قطر".

إلا أن تقارير عديدة أكدت أمس، الإثنين، أن بوغبا سيخضع لعملية جراحية بعد فشل العلاج من دون جراحة.

وجاء في بيان يوفنتوس :"خضع بول بوغبا مساء الإثنين لعملية بالغضروف المفصلي للركبة اليمنى وكانت عملية ناجحة".

جدير ذكره أنه لم يكشف يوفنتوس مدة غياب بوغبا عن الملاعب، إلا أن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" رجحت أنه سيعود بعد 6 أسابيع.