سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وقام فريق فلسطين اليوم في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سعر الذهب في السعودية بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة صبيحة هذا اليوم وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي على النحو التالي:

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 207.57 ريال $55.22

سعر الذهب عيار 22 190.27 ريال $50.62

اسعار الذهب عيار 21 181.63 ريال $48.32

اسعار الذهب عيار 18 155.68 ريال $41.41

سعر الذهب عيار 14 121.08 ريال $32.21

سعر الذهب عيار 12 103.79 ريال $27.61

اسعار أوقية الذهب 6,455 ريال $1,717

اسعار جنيه الذهب 1,453 ريال $386.54

اسعار كيلو الذهب 207,570 ريال $55,219

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 سبتمبر 206.90 181.04 155.18 120.69 103.45

4 سبتمبر 207.14 181.25 155.35 120.83 103.57

3 سبتمبر 207.12 181.23 155.34 120.82 103.56

2 سبتمبر 206.83 180.98 155.13 120.65 103.42

1 سبتمبر 204.97 179.35 153.73 119.57 102.49

31 أغسطس 206.84 180.99 155.13 120.66 103.42

30 أغسطس 208.30 182.26 156.23 121.51 104.15

29 أغسطس 210.01 183.76 157.51 122.50 105.00

28 أغسطس 210.10 183.84 157.58 122.56 105.05

27 أغسطس 210.19 183.92 157.65 122.61 105.10



وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها عن سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .