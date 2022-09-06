سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

يبحث مئات الآلاف من المواطنين عن سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء عبر الانترنت وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم في التركيز على كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الأسعار بالدولار والدينار وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي:

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 39.15 دينار $55.22

سعر الذهب عيار 22 35.89 دينار $50.62

اسعار الذهب عيار 21 34.26 دينار $48.32

اسعار الذهب عيار 18 29.36 دينار $41.41

سعر الذهب عيار 14 22.84 دينار $32.21

سعر الذهب عيار 12 19.57 دينار $27.61

اسعار أوقية الذهب 1,218 دينار $1,717

اسعار جنيه الذهب 274.05 دينار $386.54

اسعار كيلو الذهب 39,149 دينار $55,219



سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

كما وصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 سبتمبر 39.03 34.15 29.27 22.76 19.51

4 سبتمبر 39.07 34.18 29.30 22.79 19.53

3 سبتمبر 39.07 34.18 29.30 22.79 19.53

2 سبتمبر 39.01 34.14 29.26 22.76 19.51

1 سبتمبر 38.67 33.84 29.01 22.56 19.34

31 أغسطس 39.01 34.14 29.26 22.76 19.51

30 أغسطس 39.31 34.40 29.49 22.93 19.66

29 أغسطس 39.64 34.69 29.73 23.13 19.82

28 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.83

27 أغسطس 39.67 34.71 29.75 23.14 19.84





وفي نهاية المقالة التي حرصنا كل الحرص فيها على سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.