قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:41 ص
06 سبتمبر 2022
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قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله

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