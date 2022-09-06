سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ويبحث المهتمين والمستثمرين والمستهلكين والباعة في جميع محافظات سوريا عن اسعار الذهب اليوم في سوريا وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم للحرص الكبير على كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم من خلالها الأسعار وهي التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو بيع 243,428,571 شراء 242,857,143

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 138,739 ليرة $55.22

سعر الذهب عيار 22 127,178 ليرة $50.62

اسعار الذهب عيار 21 121,399 ليرة $48.32

اسعار الذهب عيار 18 104,056 ليرة $41.41

سعر الذهب عيار 14 80,931 ليرة $32.21

سعر الذهب عيار 12 69,369 ليرة $27.61

اسعار أوقية الذهب 4,314,768 ليرة $1,717

اسعار جنيه الذهب 971,193 ليرة $386.54

اسعار كيلو الذهب 138,738,534 ليرة $

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

ووصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 سبتمبر 138,294 121,010 103,722 80,672 69,147

4 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

3 سبتمبر 138,432 121,131 103,825 80,752 69,216

2 سبتمبر 138,238 120,961 103,680 80,639 69,119

1 سبتمبر 137,058 119,929 102,795 79,951 68,529

31 أغسطس 138,254 120,975 103,692 80,648 69,127

30 أغسطس 139,320 121,908 104,492 81,271 69,660

29 أغسطس 140,484 122,926 105,364 81,949 70,242

28 أغسطس 140,581 123,011 105,437 82,006 70,290

27 أغسطس 140,581 123,011 105,437 82,006 70,290

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها كل الحرص على وضع سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى لكم ان تكون قد نالت اعجابكم .