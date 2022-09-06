سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:29 ص
06 سبتمبر 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء
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سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ويبحث المهتمين والمستثمرين والمستهلكين والباعة في جميع محافظات سوريا عن اسعار الذهب اليوم في سوريا وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم للحرص الكبير على كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم من خلالها الأسعار وهي التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب       بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو    بيع 243,428,571 شراء 242,857,143

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      138,739 ليرة     $55.22

سعر الذهب عيار 22       127,178 ليرة     $50.62

اسعار الذهب عيار 21      121,399 ليرة     $48.32

اسعار الذهب عيار 18      104,056 ليرة     $41.41

سعر الذهب عيار 14       80,931 ليرة      $32.21

سعر الذهب عيار 12       69,369 ليرة      $27.61

اسعار أوقية الذهب 4,314,768 ليرة   $1,717

اسعار جنيه الذهب 971,193 ليرة     $386.54

اسعار كيلو الذهب 138,738,534 ليرة         $

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

ووصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 سبتمبر          138,294         121,010         103,722         80,672 69,147

4 سبتمبر          138,432         121,131         103,825         80,752 69,216

3 سبتمبر          138,432         121,131         103,825         80,752 69,216

2 سبتمبر          138,238         120,961         103,680         80,639 69,119

1 سبتمبر          137,058         119,929         102,795         79,951 68,529

31 أغسطس       138,254         120,975         103,692         80,648 69,127

30 أغسطس       139,320         121,908         104,492         81,271 69,660

29 أغسطس       140,484         122,926         105,364         81,949 70,242

28 أغسطس       140,581         123,011         105,437         82,006 70,290

27 أغسطس       140,581         123,011         105,437         82,006 70,290

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها كل الحرص على وضع سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 6-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى لكم ان تكون قد نالت اعجابكم .

 

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