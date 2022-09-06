محدث بالفيديو والصور شهيد و16 إصابة خلال إقتحام قوات الاحتلال لجنين من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 6/9/2022 عن استشهاد شاب وإصابة 16 أخرين بالرصاص والشظايا أحداها خطيرة، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء، وعلى وقع اشتباكات مسلحة .

وقالت مصادر محلية وصحية أن الشاب محمد موسى سباعنه 29 عاما استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال

وكانت قوة كبير من جيش الاحتلال أقتحم المدينة عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وحاصرت الحي الشرقي منها وأغلقت مداخله بالكامل وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزغوف من الحي الشرقي في المدينة، وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات القريبة.

وأطلق مسلحون فلسطينيين النار على قوات الاحتلال خلال عملية الهدم.

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان احتجزت خلالها قوات الاحتلال عدد من المواطنين في إحدى البنايات لساعات طويلة

وبحسب مصادر عبرية، فان وحدات اليمام الخاصة في جيش الاحتلال شاركت باقتحام مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة واليات عسكرية اقتحمت مخيم جنين من حاجزي دوتان والجلمة وقامت بمحاصرة عمارة النخيل واحتجاز كل من يتواجد بداخل النادي الرياضي..



