بالصور استشهاد الشاب محمد سباعنة خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين فجرا

افاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام أبو بكر، فجر اليوم الثلاثاء، "استشهاد الشاب محمد موسى سباعنة ٢٩ عاما، والذي أصيب برصاص الاحتلال في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين".

وافادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال استهدف مركبة بالرصاص خلال اقتحام مدينة جنين، ما ادى لاصابة شاب بصورة خطيرة وصل على اثرها للمستشفى الحكومي في جنين، ولاحقا اعلن عن استشهاده".



وخلال الاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين فجرت بيت الشهيد رعد حازم في جنين..

وبحسب مصادر عبرية، فان وحدات اليمام الخاصة في جيش الاحتلال شاركت باقتحام مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة واليات عسكرية اقتحمت مخيم جنين من حاجزي دوتان والجلمة وقامت بمحاصرة عمارة النخيل واحتجاز كل من يتواجد بداخل النادي الرياضي..



