سعر غرام الذهب بالمصنعية مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رصد فريق فلسطين اليوم الإخبارية عمليات بحث كبيرة عن أسعار الذهب مقابل لجنيه المصري، خصوصاً من قبل المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج من النساء و الرجال. لذلك نضع بين أيديكم في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر هامشيا، خلال تعاملات صباح الثلاثاء بالتزامن مع استقرار النفيس بالأسواق العالمية.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 1058 جنيها (55.08 دولار)، مقابل 1059 جنيها (55.10 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليبلغ 793.65 جنيه (41.31 دولار)، مقابل 794.59 جنيه (41.32 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 617.27 جنيه (32.13 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 529.09 جنيه (27.54 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 396.82 جنيه (20.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) مسجلا 925.93 جنيه (48.20 دولار)، مقابل 927.03 جنيه (48.21 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32.909 ألف جنيه (1713 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7407 جنيهات (385.57 دولار).