بكم سعر جرام الذهب في سوريا.. اسعار الذهب مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في سوريا بتعاملات صباح اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، رصد فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية خلال الساعات الأخيرة عمليات بحث واسعة عن سعر الذهب مقابل الليرة السورية، من قبل الاقتصاديين و أصحاب المال و الأعمال، لذلك نرصد لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في السوق السورية، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا وسط استقرار "النفيس" عالميًا في ظل عطلة الأسواق الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا بتعاملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022، إلى 138.504 ألف ليرة (55.13 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 121.194 ألف ليرة (48.24 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 103.880 ألف ليرة (41.34 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.795 ألف ليرة (32.16 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا بتعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، ارتفاعًا إلى نحو 4.307 مليون ليرة (1714 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 969.553 ألف ليرة (385.89 دولار).

أسعار الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية احتفالًا بعيد العمال، ولا يزال يقيم المستثمرون توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات التوظيف الأخيرة.







