طالع اسعار الذهب عيار 21 و 24 في أسواق العراق اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

أسعار الذهب من العيارات 21 و 24 في العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث كثيرة عن أسعار الذهب في العراق، و خصوصاً من قبل التجار و الاقتصاديين و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي، لكي يتسنى للمتابعين معرفة أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق العراقية.

أسعار الذهب في العراق

و في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر أيلول 2022، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف تزامنا مع استقرار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

و صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 80.460 ألف دينار (55.11 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 60.346 ألف دينار (41.33 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب يوميا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.935 ألف دينار (32.15 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 40.230 ألف دينار (27.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى مستوى 70.404 ألف دينار (48.22 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.502 مليون دينار (1714 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 563.231 ألف دينار (385.77 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء استقراراً بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع البطالة في أغسطس/أب، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.