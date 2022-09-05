سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 6/9/2022-سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب، وضعنا لكم في فريق موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، صباح اليوم اليوم الثلاثاء، هذه المقالة للحديث عن أسعار صرف العملات في المغرب وخاصة الدولار مقابل الدرهم المغربي لليوم الثلاثاء، وذلك بعد رصدنا في فريق العمل عمليات كثيرة عبر محرك قوقل العالمي خلال الدقائق الماضية خاصة صباح اليوم اليوم الثلاثاء، ونظراً لاهتمام الجمهور الاقتصادي المغربي على أسعار العملات، سنرفق لكم سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي البنك الشعبي اليوم الثلاثاء

100 دولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 6/9/2022-سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب، وتراجع سعر اليورو في المغرب صباح تعاملات الإثنين 5 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى البنك المركزي، فيما ارتفع سعر الدولار.

وسجل سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.60 درهم للشراء، و11.15 درهم للبيع، مقابل 9.63 درهم للشراء، و11.19 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات بنك المغرب المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "bkam.ma".

سعر اليورو اليوم الثلاثاء في المغرب

دولار مقابل درهم

سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 6/9/2022-سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب، وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6 %، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9%. وارتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4% على أساس سنوي و0.8% على أساس شهري.

صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي البنك الشعبي اليوم الثلاثاء

الدولار مقابل الدرهم

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك المغرب المركزي مستوى 9.68 درهم للشراء، و11.25 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و11.20 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

فيما هبط سعر الجنيه الإسترليني في المغرب عند مستوى 11.11 درهم للشراء، و12.91 درهم للبيع، مقابل 11.15 درهم للشراء، و12.95 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

صرف العملات اليوم الثلاثاء في المغرب دولار

الدولار مقابل الدرهم الإماراتي

سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 6/9/2022-سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.57 درهم للشراء، و2.99 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 2.63 درهم للشراء، و3.06 درهم للبيع.





1000 درهم مغربي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الريال والدرهم والدينار

سعر الدولار مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 6/9/2022-سعر الدولار والإسترليني اليوم في المغرب، وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى 31.38 درهم للشراء، و36.47 درهم للبيع.

السنتيم المغربي مقابل الدولار

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