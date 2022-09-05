سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر- سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، في دولة الجزائر بعض العملات الأجنبية تراجعا في عملية صرفها، وخاصة وأن الدولار الأمريكي يشهد في هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة صرفه مقابل كافة العملات المحلية لكافة الدولار العربية، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء، وذلك حرصاً من فريق العمل على توفير الجهد والوقت لدى المتابع العربي والجزائري تحديداً خاصة المتعلقة أعماله بالقيمة المالية للعملة الجزائرية وصرفها مقابل العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

فقد تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر صباح الإثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022، لدى البنك المركزي، كما انخفض في تعاملات السوق الموازية (السوداء).

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 140.07 دينار للشراء، و140.14 دينار للبيع، بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي.

ونزل سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 178.43 دينار للشراء، و180.41 دينار للبيع، مقابل 179.15 دينار للشراء، و181.14 دينار للبيع، أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر- سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، وصعد سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل عند 140.31 دينار للشراء، و140.32 دينار للبيع، مقابل 140.17 دينار للشراء، و140.18 دينار للبيع، خلال تعاملات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 162.19 دينار للشراء، و162.26 دينار للبيع، مقابل 162.65 دينار للشراء، و162.72 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 206.51 دينار للشراء، و208.80 دينار للبيع، مقابل 207.26 دينار للشراء، و209.56 دينار للبيع، أمس.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم

وهبط سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند 37.32 دينار للشراء، و37.34 دينار للبيع، مقابل 37.29 دينار للشراء، و37.31 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.87 دينار للشراء، و48.41 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 38.19 دينار للشراء، و38.20 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.00 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر- سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 454.67 دينار للشراء، و455.31 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية عند 582.56 دينار للشراء، و589.03 دينار للبيع.

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري