سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي-سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، يواصل المصريين في كل صباح عملية بحثهم عبر محرك قوقل ومحركات البحث الأخرى عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك باقي العملات الأجنبية الأخرى، لذلك وضعنا لكم في " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر تحديث يومي، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي يواكبها ويرصدها فريق العمل بشكل دائم عبر محرك البحث قوقل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الإثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022 لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

ظل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

في يونيو/ حزيران الماضي، توقعت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين انتهاء صندوق النقد الدولي من برنامج جديد بقيمة تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، لمساعدة مصر في تمويل عجز الحساب الجاري المُقدر بنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال الأشهر الأخيرة، تعهدت السعودية وحلفاء مصر من دول الخليج الغنية بتقديم أكثر من 22 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها أنها تلعب دوراً محورياً في العالم العربي.

وتسير المحادثات مع صندوق النقد في مسار "مطمئن" رغم عدم التوصل إلى حجم المساعدات التي يمكن أن يقدمها الصندوق لمصر، وفق ما قاله وزير المالية المصري محمد معيط.

ومنذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وتراجع الجنيه ليسجل أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس/آب الماضي، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.

سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

كما هبط سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) لنحو 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في مصر

وتباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث ارتفع إلى 19.09 جنيه للشراء، وهبط إلى 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع أمس، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عند مستوى 22.11 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

وظل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، مستقرا عند 5.09 جنيه للشراء، وارتفع إلى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 62.22 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.





سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 365

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.