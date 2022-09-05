سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر الدولار اليوم في سوريا الآن اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، فقد تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح الإثنين 5 سبتمبر/أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الصباح لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4440 ليرة للشراء، و4465 ليرة للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء، و4470 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء

وفي مقالنا سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء...سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا، سنوضح لكم أخر التوقعات سعر الدولار في سوريا اليوم، فقد تسببت الزيادات الملحوظة في الطلب على المازوت من قبل بعض الجهات التي تسعى لتأمين احتياجاتها بعد بدء العمل على مشروع تتبع الآليات في العاصمة وريفها، بارتفاع سعر المادة في السوق السوداء وبلوغها 7 آلاف ليرة للتر الواحد.

ويضاف إلى أسباب غلاء المازوت أيضًا تأخر توزيع الدفعة الأولى من مخصصات المستهلكين من مازوت التدفئة، نتيجة تأخر وصول التوريدات ما أدى إلى تأخر توزيع المازوت على المواطنين وفق مصادر في وزارة النفط.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني اليوم الثلاثاء في سوريا

ونقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة، عن بعض أصحاب الفعاليات الاقتصادية، قولهم إن تأخر شركة محروقات في تزويد المستهلكين بمادة المازوت المنزلي المفترض مع بداية شهر أغسطس/ آب، يعود إلى قلة في المادة يضاف له تحكم من يملكون المادة في سعرها نتيجة قلة المعروض منها.

وقال عدد من أصحاب ورش الخياطة في جرمانا إنهم مجبرون على تأمين احتياجاتهم من السوق السوداء لكونهم ورشاً غير مرخصة ولا مخصصات لهم.

وبين أصحاب مطاعم أن تشغيل مولدة كبيرة الحجم يحتاج إلى مادة المازوت بشكل يومي، موضحين: "نضطر لتأمينها من السوق السوداء والمخصصات لا يمكن الحصول عليها بالسهل والشركة الخاصة تزود وفقا لمزاجها وكثير من الأحيان لا نحصل على مخصصاتنا".

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وهبط سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4393 ليرة للشراء، و4423 ليرة للبيع، مقابل 4422 ليرة للشراء، و4452 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كما نزل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5085 ليرة للشراء، و5124 ليرة للبيع، مقابل 5109 ليرات للشراء، و5148 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1178 ليرة للشراء، و1188 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1206 ليرات للشراء، و1216 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14389 ليرة للشراء، و14495 ليرة للبيع، مقابل 14402 ليرات للشراء، و14508 ليرات للبيع أمس.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم الثلاثاء