موعد رمضان القادم فلكيا.. 23 من مارس 2023

موعد شهر رمضان المبارك 2023-1444، يتسائل الكثيرين عن موعد شهر رمضان 2023-1444، لا سيما انه شهر الخير و الطاعات، و ينتظر المسلمون حلول شهر رمضان المبارك في كل عام بشوق كبير، ففيه يتقربون الى الله بالطاعات و العمل الصالح، لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة موعد حلول شهر رمضان 2023-1444.

موعد شهر رمضان المبارك 2023-1444

تشير الحسابات الفلكية التي أعدّها المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، الى أنّه فلكيا يحل شهر رمضان 1444 هجريا، سيكون أوّل أيّامه فلكيا يوم الخميس 23 مارس 2023.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثّل بالمدّة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأوّل – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلّم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأوّل (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأوّل سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.