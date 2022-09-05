راصد جوي: طقس صيفي منعش منتصف الأسبوع

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن تشهد البلاد طقساً صيفياً منعشاً، كثير الغيوم خلال منتصف هذا الأسبوع، خاصة عند ساعات الصباح.

و لم يستبعد الراصد الجوي أن تهطل بعض الأمطار الخفيفة فوق أجزاء من السواحل.

و يتوقع موقع طقس فلسطين أن تبقى درجات الحرارة على حالها يوم غدٍ الثلاثاء، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهاراً، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية بينما يسود حار جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرار بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

و تسيطر أجواء صيفية عادية و صافية يوم الأربعاء في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة أو أعلى بقليل. وتسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في معظم المناطق فترة الظهيرة. لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما يوم الخميس فيكون الجو حاراً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والشريط الساحلي. وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية . وحول الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ويسود جو حار نسبي الى حار، ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية. والله تعالى أعلى وأعلم.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، ويكون الطقس حاراً في ساعات الظهيرة وبين الحادية عشرة والرابعة تحديداً . مع المساء يعتدل الطقس وتنخفض الحرارة ليسود جو لطيف ومريح خاصة في المناطق الجبلية بينما يسود جو مزعج مع رطوبة عالية في المناطق السحلية وفي المناطق السهلية في شمال الضفة الغربية والسهول الشمالية. والله تعالى أعلى وأعلم.