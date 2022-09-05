تردد قناة الكاس الرياضية المفتوحة 2022 طريقة تنزيل تردد قنوات الكاس على النايل سات

ترددات قناة الكأس القطرية الجديد 2022 جودة عالية Alkass HD علي نايل سات مجانية ومشفرة، يعتبر تردد قنوات الكأس الرياضية من أكثر ما يبحث عنه عشاق الرياضة، و الأندية الرياضية، و يتابعون من خلالها اخبار المباريات الرياضية، لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة تردد قناة الكأس الرياضية 2022 على النايل سات وعرب سات ، وذلك من اجل متابعتها بجودة عالية ومشاهدة كافة المباريات لا سيما مباريات كرة القدم.

التردد الجديد لقناة الكأس القطرية 2022

تتواجد مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية على العديد من الأقمار الصناعية بشكل مفتوحة ومشفر، عبر نايل سات، سهيل سات، عرب سات بدر 4، آسيا سات، والقمر الصناعي جالاكسي 19 الذي يضم قناة وحيدة هي قناة alkass 2 المتواجدة أيضا بشكل منفرد على asia sat، وتقوم الكاس بنقل العديد من المباريات والأحداث الرياضية الهامة على مستوى الأندية والمنتخبات، ولكافة الرياضات المختلفة عبر تردد الكاس الرياضية alkass المفتوحة والمشفرة الجديد.

نبذة عن قناة الكأس القطرية الرياضية 2022

تضم قناة الكأس القطرية الكاس ثمانية قنوات رياضية أربع قنوات منها مفتوحة مجانا على كل الأقمار هي قناة الكاس 1، والكاس 2، والكاس 4، والكاس 5، وأربع قنوات مشفرة هي قنوات الكاس الثالثة، السادسة، السابعة، والثامنة، وتتواجد كافة تلك القنوات على خمس أقمار صناعية مختلفة.

تردد قناة الكأس 6 HD 2022 “مفتوحة” :

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

ترددات قنوات الكاس الرياضية 7 HD عرب سات “مشفرة”:

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

ترددات قنوات الكأس الرياضية 8 HD 2019 “مفتوحة”

Arabsat 2A 26 شرقا 12418 أفقي 27500 3/4

تردد قناة الكاس الرياضية HD عرب سات 2019 “مفتوحة” :

Arabsat 2C/2D/3A 26 شرقا 12245 عمودي 27500 3/4

ترددات قنوات الكأس Alkass علي كل الأقمار الصناعية 2022 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4