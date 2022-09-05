القيادي شهاب محذراً: الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة على الاقصى قد تدفع إلى تفجير الأوضاع

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول مكتبها الإعلامي، داوود شهاب، أن تواصل الانتهاكات والعدوان الصهيوني على المسجد الاقصى يدق ناقوس الخطر مجدداً ويكشف عن نوايا صهيونية عدوانية تمس بوضع الاقصى ومكانته الاسلامية.

وقال شهاب في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الإثنين :" إن الاعتداءات الصهيونية تمثل تصعيداً خطيراً ، فهي شملت على أداء طقوس تلمودية داخل الأقصى وهذا يشكل انتهاكاً لقدسية المسجد وأمر لا يمكن القبول أو التسليم به"، محذراً الاحتلال من الاستمرار في هذا التصعيد العدواني الخطير الذي قد يدفع إلى تفجير الأوضاع

وحمل القيادي في الجهاد الاحتلال المسؤولية عن كل ما يجري، داعياً جماهير شعبنا إلى التوافد على المسجد الأقصى والرباط فيه والتصدي للاقتحامات مهما كلف ذلك من ثمن.

وصعد الاحتلال ومستوطنيه خلال الأيام الماضية من انتهاكاتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، فقد اقتحم المتطرف يهودا غليك، صباح أمس الأحد المسجد الأقصى من باب المغاربة، وقام بتشغيل صوت للنفخ في القرن "الشوفار" عبر هاتفه المحمول، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين، بالإضافة لسماح شرطة الاحتلال للمستوطنين بدخول باحات المسجد والتقاط صور صور مخلة بالآداب والاخلاق غير آبهين بحرمة ومكانة المسجد الأقصى الإسلامية.