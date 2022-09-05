شبكة الجزيرة تستنكر تنصل الاحتلال من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

استنكرت شبكة الجزيرة مساء اليوم الاثنين تنصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة، وعدم اعترافه الصريح بجريمته ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة.

و طالبت شبكة الجزيرة بأن تتولى جهة دولية مستقلة التحقيق في الجريمة لإقرار العدالة.

و كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم فتح تحقيق جنائي في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، على الرغم من أن تحقيق الجيش وصل إلى إمكانية أنها قتلت برصاص جندي "عن طريق الخطأ في التشخيص".

ونشر جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، التحقيق الذي أجراه، وجاء فيه إن "أحد الجنود الذي تعرض لإطلاق النار قام بإطلاق نار دقيق على أبو عاقلة بالخطأ، معتقدا أنها أحد مطلقي النار".

ويعترف التحقيق أن "إمكانية أن تكون أبو عاقلة قتلت برصاص جندي إسرائيلي معقولة أكثر، لأنها كانت ترتدي سترة واقية مكتوب عليها صحافة باللغة الإنجليزية وكانت تحمل معدات تصوير".