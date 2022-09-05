كوخافي: ارتفاع العمليات بالضفة ناتج عن فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق معينة

اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أن "ارتفاع العمليات بالضفة الغربية ناتج عن فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق معينة بالضفة".

و قال كوخافي خلال حديث في إطار المؤتمر التعليمي لهيئة الأركان العامة: "في ضوء ارتفاع عدد الهجمات بصورة ملحوظة في الضفة الغربية، بدأ الجيش قبل عدة أشهر، عملية "كاسر الأمواج"، وزاد من أنشطته في مكافحة الإرهاب بشكل كبير"، على حد تعبيره.

و زعم كوخافي أنه في إطار العملية تم اعتقال حوالي 1500 "مطلوباً"، وإحباط مئات العمليات حتى الآن.

و ادعى كوخافي أن "ارتفاع الأعمال ناتج عن ضعف أجهزة الأمن الفلسطينية، ما أدى إلى غياب الحكم في مناطق معينة من الضفة.

و قال: "على ضوء هذا التطور أيضا، لدينا اختبار واحد، حماية مواطني دولة إسرائيل، ومهمتنا إحباط الإرهاب"، كما قال.

و أضاف: " سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض. نشاطنا سيستمر، ونحن مستعدون لتعزيزه، حسب الحاجة".