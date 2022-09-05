كوخافي: ارتفاع العمليات بالضفة ناتج عن فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق معينة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 م
05 سبتمبر 2022
رئيس أركان الاحتلال افيف كوخافي.jpg
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اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أن "ارتفاع العمليات بالضفة الغربية ناتج عن فقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على مناطق معينة بالضفة".

و قال كوخافي خلال حديث في إطار المؤتمر التعليمي لهيئة الأركان العامة: "في ضوء ارتفاع عدد الهجمات بصورة ملحوظة في الضفة الغربية، بدأ الجيش قبل عدة أشهر، عملية "كاسر الأمواج"، وزاد من أنشطته في مكافحة الإرهاب بشكل كبير"، على حد تعبيره.

 و زعم كوخافي أنه في إطار العملية تم اعتقال حوالي 1500 "مطلوباً"، وإحباط مئات العمليات حتى الآن.

و ادعى كوخافي أن "ارتفاع الأعمال ناتج عن ضعف أجهزة الأمن الفلسطينية، ما أدى إلى غياب الحكم في مناطق معينة من الضفة.

 و قال: "على ضوء هذا التطور أيضا، لدينا اختبار واحد، حماية مواطني دولة إسرائيل، ومهمتنا إحباط الإرهاب"، كما قال.

و أضاف: " سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض. نشاطنا سيستمر، ونحن مستعدون لتعزيزه، حسب الحاجة".

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