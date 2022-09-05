وزارة الاقتصاد: انخفاض أسعار الزيوت والطحين في فلسطين الأسبوع المقبل

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن أسعار الزيوت والطحين ستنخفض في فلسطين الأسبوع المقبل.

وأضاف إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن المستهلك في فلسطين سوف يلمس انخفاض أسعار الزيوت والطحين خلال الأسبوع القادم.

وأشار الى ان الانخفاض مرتبط بتراجع تكاليف الشحن وأسعار السلع عالميا.

جدير بالذكر أن أسعار الزيوت النباتية المستوردة من الخارج سجلت مستويات قياسية وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية ، مبتعدا أكثر عن اعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام الجاري إذ ساهم استئناف صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا في تحسين آفاق الإمدادات.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.