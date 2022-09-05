مهجة القدس: الأسير المجاهد محمد درابيع يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد يوسف حسن درابيع "شاهين" (32 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 22 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 09/11/2020م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المجاهد محمد درابيع ولد بتاريخ 11/06/1990م؛ وهو متزوج، وله عدة اعتقالات سابقة حيث أمضى ما يزيد عن سبعة أعوام في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

