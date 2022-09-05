مصلحة سجون تنقل الأسير "كميل" من سجن مجدو إلى جهة مجهولة

نقلت مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الإثنين، الأسير صلاح الدين ناجح محمد كميل من سجن مجدو إلى جهة مجهولة.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في تصريح صحفي، أن مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت الأسير المجاهد صلاح الدين ناجح محمد كميل من سجن مجدو إلى جهة مجهولة.

وفي 27 يناير 2022، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر صلاح الدين كميل بعد أقل من شهر من الإفراج عنه، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت "كميل" بتاريخ 31/8/2020م، بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية ونقلته الى التحقيق في مركز الجلمة العسكري، ووجهت له مخابرات الاحتلال تهمة الانتماء الى حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في فعاليات ونشاطات مناهضة للاحتلال، وبعد مرور 9 أشهر على اعتقاله، أصدرت بحقه محكمة عوفر حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً أمضاها كاملة.