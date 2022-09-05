دييغو كوستا يقترب من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

بات مهاجم تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، الإسباني دييغو كوستا على أعتاب العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأصبح كوستا من دون فريق منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي في بداية العام الحالي.

وارتبط اسم كوستا بالعديد من الأندية في تركيا والسعودية وإنجلترا وإيطاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع أي ناد، ولا يزال حرا حتى الآن.

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيتواجد دييغو كوستا في إنجلترا غدا الثلاثاء، حيث يجري وولفرهامبتون محادثات متقدمة للتوقيع معه في صفقة مجانية".

وأضاف خبير الانتقالات في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "هناك اتفاق بين الطرفين على الشروط الشخصية للعقد، ويتبقى خضوع كوستا للفحوصات الطبية".

وأكمل: "سيكون عقد دييغو كوستا مع وولفرهامبتون ساري المفعول حتى يونيو 2023".

وسبق لكوستا أن خاض تجربة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي بين العامين 2014 و2017، قبل أن يعود إلى صفوف أتلتيكو مدريد.