قتيل وتسعة مفقودين في تحطم طائرة صغيرة بولاية واشنطن

قال خفر السواحل الأميركي، إن شخصا واحدا لقي مصرعه، فيما تبحث فرق الإنقاذ عن تسعة آخرين مفقودين بعد تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية واشنطن، شمال غرب الولايات المتحدة.

وكانت الطائرة المائية تحلق من فرايداي هاربر في جزر سان خوان عند الحدود الكندية الأميركية إلى مطار تاكوما الدولي في سياتل عندما تحطمت قرب بوجيت ساوند شمال وجهتها.

وقال خفر السواحل في بيان "تلقى مسؤلو مركز قيادة قطاع خفر السواحل في بوجيت ساوند تقريرا عن تحطم طائرة مائية فيها تسعة أشخاص وطفل واحد".

وأضاف البيان "عثرت فرق الإنقاذ على شخص متوفى في الموقع، وما زال البحث جاريا عن تسعة أشخاص في عداد المفقودين"، مضيفا أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.