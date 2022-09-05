هل اعتنق الشيف المسيحي ريتشارد خوري الإسلام.. من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا، ما إن ظهر الشيف اللبناني ذات الديانة المسيحية ريتشارد خوري عبر برنامج مع أحد الشيخ، إلى أن تداول الآلاف في لبنان والوطن العربي وتناقلوا خبر اعتناق هذا الشيف الشهير على مستوى لبنان الإسلام، حيث يعد من أشهر الشيفات على مستوى لبنان، ولكن الحدث الأهم هذه المرة ليس الطعام الذي يطهيه ويجهزه، لكن الأمر الجلل هو تناقل الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتناق هذا الشيف الشهير للدين الإسلامي وتخليه عن الديانة المسيحية، وذلك على يد الشيخ جميل الحسيني.

حقيقة اعتناق الشيف ريتشارد الاسلام

وبعد أن شرع الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، البحث والسؤال عن، هل اعتنق الشيف المسيحي ريتشارد خوري الإسلام.. من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا، حيث تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان الشيف اللبناني ريتشارد خوري عن اعتناقه للدين الإسلامي والتخلي عن الديانة المسيحية، وما ان انتشر الخبر عبر المواقع والسوشيال ميديا، إلا أن بدأنا البحث عبر المواقع المختصة من أجل أن معرفة حقيقة الخبر من عدما ونشر الحقائق لكم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حقيقة اعتناق الشيف ريتشارد الإسلام، بعد ان باتت تريند عبر مواقع السوشيال ميديا.

حدثٌ عظيم - الشيف اللبناني الشهير ريتشارد خوري يُعلن إسلامه pic.twitter.com/KKuCsVHll6 — الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني (@JameelHalim) September 4, 2022

من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا

ويهتم الملايين من الناس لاسيما الطائفة المسيحية، والمسلمون على حد سواء عن حقيقة اعتناق الشيف المسيحي الدين الإسلامي، حيث باتوا يبحثون عن، من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا، حيث ظهر الشيف خوري في بثٍ مباشر مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب" ويستمع لدرس ديني حول الإيمان بوحدانية الله تعالى، شيف لبناني شهير ومتخصص في الأطباق العالمية والفرنسية، ترأَس الشيف ريتشارد الطهاة في فندق روتانا في العاصمة اللبنانية بيروت، وعمل في مجال الحلويات لمدة ثلاث سنوات. ترقى حتى أصبح رئيس الطهاة في مطعم الأشرفية في عام 1990، ويعتبر الشيف ريتشارد من أشهر الطهاة على مستوى الوطن العربي، وله تجارب تلفزيونية من خلال برنامجي (النجم الشيف) و (صباح الخير يا عرب)، على قناة MBC.





الشيف ريتشارد خوري يشارك في اعداد الهريسة في منطة بئر العبد #الحسين_يجمعنا#أنبقى_بعدك pic.twitter.com/QMT2xeLRpD — Zeinab ❤ (@Zeinabmalika) September 6, 2019

الشيف اللبناني المشهور ريتشارد خوري .. يعتنق الدين الاسلامي على الهواء مباشرة" .. مبارك هنيئا لك ..



الحمدلله على نعمة الإسلام 🤲 pic.twitter.com/j6yythrnmv — Mira ABED 🌺🌼💙🌼🌺 (@MiraABED3) September 4, 2022

ريتشارد خوري يعتنق الديانة الاسلامية

ريتشارد خوري يعتنق الديانة الاسلامية، وفي حلقة عرضت عبر إحدى القنوات، دار نقاش بين الشيف ريتشارد خوري، الشيخ جميل الحسيني، وفي نهاية البث المباشر، سأل الشيخ جميل ضيفه الشيف خوري: "هل اعتقدت، فإن اعتقدت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟"، ليرد عليه ريتشارد خوري: "نعم اعتقدت، لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وعلى الرغم أن العديد اعتبر أن الفيديو الذي نشره الشيخ جميل حليم الحسين لا يتضمن نطقًا صريحًا للشيف خوري بـ"الشهادتين"، إلا أن عنوان مقطع الفيديو الذي نشره الشيخ عبر قناته التي تحمل اسم "أبو عبد الرحمن" تؤكد صحة الأنباء المتداولة حول دخول الشيف في الدين الإسلامي، والذي جاء فيه: "حدثٌ عظيم- الشيف اللبناني الشهير ريتشارد خوري يُعلن إسلامه.

شيف ريتشارد خوري أهلاً بك أخً في الإسلام.

مبارك وهنيئاً لك ❤🙏 pic.twitter.com/fuKppoBYBq — العمدة أبونور (@omda_abounour) September 4, 2022

هل أشهر الشيف اللبناني ريتشارد خوري اسلامه.. إشهار الإسلام

هل أشهر الشيف اللبناني ريتشارد خوري اسلامه.. إشهار الإسلام، وهو سؤال يتداوله الملايين من الناس، حيث إن َالدُّخُولُ في الإسلامِ سَهْلٌ، يَكْفِى الاعْتِقَادُ بِالْقَلْبِ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ النُّطْقِ بِاللِسَانِ بِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ. يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَــْــهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله أَوْ مَا يُعْطِى مَعْنَى ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ فَلا يَصِيرُ مُسْلِمًا. وكذلك من نطق الشهادتين بلسانه ولم يصدقْ بقلبه لا يصيرُ مسلمًا عندَ الله.

الشيف اللبناني الشهير ريتشارد خوري يأسلم على يد الشيخ جميل حليم... pic.twitter.com/Aeb2GZHH2A — Naji Farshoukh181 (@NajiFarshoukh11) September 4, 2022

الشيف اللبناني ريتشارد خوري

الشيف اللبناني ريتشارد خوري، ورجّح عدد من نشطاء مواقع السوشيال ميديا، أن يكون الشيف ريتشارد قد نطق بالشهادتين في وقتٍ سابق، لكن دون توثيقه في مقطع فيديو، خاصة وأن الدرس الذي استمع له مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني هو للتأكيد من الاعتقاد السليم لدى الشيف بوحدانية الله تعالى، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم تفاصيل، هل اعتنق الشيف المسيحي ريتشارد خوري الإسلام.. من هو الشيف ريتشارد خوري ويكيبيديا.