تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية منها نايل سات ، وحول هذا الامر قام فريق فلسطين اليوم الاخباري بوضع تردد قناة طيور الجنة الجديد في جميع البلدان العربية بما فيها الجزائر حيث يريد أولياء الأمور في هذه البلدان الوصول إلى التردد الجديد من أجل ضبطته على شاشات التلفاز وحققت القناة الرائعة والجميلة في محتواها المشوق والجذاب والهادف والآمن بخصوص الأطفال حيث حظيت القناة باهتمام واسع جدًا وهي قناة مجانية ومدار 24 ساعة وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على النايل سات 2022

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

تردد قناة طيور الجنة في الجزائر

القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

أقوى تردد قناة طيور الجنة عرب سات

وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات وهو:

التردد: (11310).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

معدل الترميز: (30000).

تردد قناة طيور الجنة

وحققت قناة طيور الجنة في آخر فترة، شهرة واسعًا بين السكان في الدول العربية، حيث استطاعت ان تجلب مئات الالاف من الأهالي خاصة الأطفال، لمشاهدة أناشيدها وبرامجها الترفيهية.

وكالة فلسطين اليوم لا تزال تقدم لحضراتكم كافة ترددات القنوات المختلفة والتي يرغب الجمهور في مشاهدها، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

نشأة قناة طيور الجنة :

وأسس خالد مقداد قناة طيور الجنة عام 2008، ويقع مقرها في المملكة الأردنية، إذ خصص منتوجات القناة لتناسب عقول الأطفال، كما استطاعت القناة المميزة تكسب جميع الأهالي لبثها محتوى آمن ومناسب للأطفال، ولا تزال تقدم القناة اغاني بحلة جديدة بين الفترة والاخرى.

أناشيد قناة طيور الجنة :

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الخاصة للأطفال، بنخبة من الفنانين، وخصصت تطبيق بعنوان أغاني طيور الجنة، ولتحميل التطبيق ( اضغط هنا ).

ولمشاهدة أغاني طيور الجنة على منصة اليوتيوب (اضغط هنا ).

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2022 على شاشات التلفاز لمشاهدة أوقات ممتعة وجيدة على القناة خاصة مع فرض سلطات الدول حظر التجوال والعزل الاجباري، وتكون القناة منفس للأطفال داخل بيوتهم. نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .