موعد صرف رواتب الموظفين شهر 8 أغسطس- نسبة صرف راتب موظفي السلطة غزة والضفة شهر 8 وزارة المالية، في مثل هذه الأيام يبدأ الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية في السؤال عن موعد صرف رواتبهم، وخاصة أنهم بحاجة ماسة إلى صرفها مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يحتاج إلى الكثير المتطلبات المستلزمات الأسرية وللطلبة أيضا، لذلك يزيد السؤال عن هذه الملف كثيرا في الأيام الأولى من كل شهر، حيث إن الموظفين ينتظرون إعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد ونسبة صرف موظفي السلطة في غزة والضفة، كونهم يصرفون الرواتب في وقت واحد.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة وزارة المالية

ويبدأ أكثر من 100 ألف موظفي تابع للسلطة الفلسطينية بالتساؤل عن، موعد صرف رواتب الموظفين شهر 8 أغسطس- نسبة صرف راتب موظفي السلطة غزة والضفة شهر 8 وزارة المالية، لاسيما مع بدء الشهر الجديد، ومرور 5 أيام منه، على أمل أن تعلن الوزارة اليوم عن نسبة وآلية صرف رواتب موظفي السلطة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة وزارة المالية، حال تم إقرارها من الجهات المختصة، إلا إن كل ما يشاع حول الموعد والنسبة ليس له أساس من الصحة، وهو اجتهاد شخصي.







موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر أغسطس 8

ويزيد التساؤل عن هذا الموضوع باستمرار، لأن الموظفين في أمس الحاجة إلى صرف رواتبهم خلال هذه الأيام، متأملين ألا يطرأ عليها تأخير آخر، كون الالتزامات الكثيرة تحيط بهم، لاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2021، والعام الجامعي، وهما يحتاجان إلى مصروفات كبيرة وعديدة، وهو ما يدفعهم للبحث باستمرار عن، موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر أغسطس 8، إلا إن التصريح الرسمي لم يصدر بعد حول تفاصيل رواتب شهر أغسطس 2022.

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موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين شهر 8 أغسطس 2022

موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين شهر 8 أغسطس 2022، وعلى الرغم من أنه لا موعد رسمي حول صرف رواتب موظفي السلطة، إلا إن هناك مصادر مقربة من وزارة المالية في رام الله قالت: إن موعد صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر 8 أغسطس الماضي، سيكون ما بين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على أبعد تقدير وذلك بعد إتمام عملية المقاصة مع الجانب الإسرائيلي، وسط توقعات أن تكون نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ستكون 80% إضافة الى جزء من المستحقات، وتجري وزارة المالية حاليا تقييمه ووضع اللمسات الأخيرة عليه وإقراره رسميا من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني الذي ينعقد كل يوم اثنين، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن صرفت رواتب الموظفين عن شهر تموز الماضي يوم الخميس الرابع من أغسطس بنسبة 80% من الراتب لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل ، إضافة الى سداد 10% من مبلغ مستحقات الرواتب القديمة حتى تاريخ 31 تموز 2022، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم توقعات صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس، بعد البحث المستمر عبر محركات البحث عن، موعد صرف رواتب الموظفين شهر 8 أغسطس- نسبة صرف راتب موظفي السلطة غزة والضفة شهر 8 وزارة المالية.