طريقة سهلة ومجربة لتنزيل الوزن في شهر – يسعى الكثيرون للبحث عن طريقة سهلة ومجربة لتنزيل الوزن في شهر واحد، حيث يسألون عن طريقة تنزيل وزن في شهر، سواء بالطعام بالمشروبات والتمارين الرياضية بطريقة صحية، وبشكل سريع. لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة سهلة ومجربة لتنزيل الوزن في شهر .

طريقة سهلة ومجربة لتنزيل الوزن في شهر

كيف انزل وزني في شهر دون أن يتسبب ذلك في أي اثار جانبية سيئة على صحة الجسم أو الشعر؟، ولا تقل طاقة الشخص البدنية، كما يجب ألا يتأثر جهازه العصبي بقلة كمية الطعام، حيث أن الغذاء يعد هو المحرك الأساسي لنا للقيام بالأنشطة المتنوعة خلال اليوم، والقيام بالحميات الغذائية الصعبة يؤثر على الجسم بصورة عكسية، لذلك تكون المعادلة صعبة بين إنقاص الوزن بمعدل كبير وصورة سريعة.

كيف انزل وزني في شهر

اتباع الحميات الغذائية قد يستغرق بعض الوقت حتى نرى نتائج إيجابية لها، وهذا قد يصيب الشخص بالملل ويجعله يبحث عن طرق سريعة للوصول إلى هدفه مع مراعاة أن تكون لا تسبب مشاكل صحية مثل ما يلي:

قياس الكميات والسعرات التي يقوم الشخص بتناولها خلال اليوم، ويتم إنقاص حوالي 1000 سعر يوميًا حتى يفقد الشخص عدد اثنين كيلو جرام بشكل أسبوعي.

يقوم الشخص بحساب كمية السعرات الموجودة في أي شيء يتم تناوله، ويتوقف عن تناول الطعام عندما يكتمل عدد سعراته الحرارية مع مراعاة أن تكون كلها من مواد غذائية مفيدة.

تجنب المشروبات الغازية والصودا بوجه عام، وتناول العصائر الطازجة الغير محلاة بدلاً منها.

الحرص على وضع طبق سلطة على المائدة في الوجبات اليومية، وتناوله هو والبروتين أول شيء على المائدة.

ممارسة الرياضة لمدة ساعة ونصف يومياً يعمل على التخلص من كيلو جرام إلى اثنين كيلو جرام بشكل أسبوعي، مما يعزز الحرق ويجعل طريق الوصول للرشاقة أسهل.

كيف انزل وزني في شهر بالطعام

عند اتباع حمية غذائية سريعة لإنقاص الوزن يجب الحرص على أن يكون نوع الطعام صحي بجانب أنه قليل السعرات، لأن ذلك يجعلك تصلين إلى هدفك بكل أمان وصحة وذلك من خلال مراعاة الاتي:

تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على كميات كبيرة من الألياف مما تجعل الشخص يشعر بالامتلاء لفترة أطول من الوقت، ويحد من الكميات التي يتم تناولها من الطعام، ومن أمثلة هذه الحبوب الصحية الشوفان، والأرز البني، والكينوا.

الشعور بالجوع ما بين الوجبات يمكن أن يتم حله بتناول الخضروات أو الفواكه التي تحتوي على ألياف وقليلة السعرات مثل الخيار، الجرجير، الخس، التفاح، الكمثري.

أطباق الخضار التي يتم تناولها على الغداء يجب أن تكون مطهوة بشكل صحي، وخالية من أي مواد دهنية ويجب اختيارها ذات فائدة غذائية عالية مثل السبانخ التي تحتوي على عنصر الحديد.

الفترة ما بين الوجبات يمكن تناول القليل من المكسرات حتى تعزز صحة الدماغ وتساعد في الحد من الشعور بالجوع.

الاهتمام بتناول البروتين بصورة يومية، لقدرته الهائلة على تعزيز عملية الهضم، وترميم خلايا وعضلات الجسم.

البيض من أفضل الأطعمة التي يجب الحرص على أكلها بصورة يومية، لاحتوائه على الكالسيوم الذي يقوي العظام، بجانب أنه يساعد في زيادة الإحساس بالشبع.

الحرص على وضع البروتين النباتي والبقوليات في النظام الغذائي الخاص بك من خلال تناول العدس، الفاصوليا، الفول وغيرها.

تناول الدهون الصحية التي تكون موجودة في زيت الزيتون البكر، الأسماك بمختلف أنواعها خاصة الزيتية التي تحتوي على الأوميجا 3.

كيف انزل وزني في شهر بالمشروبات

يوجد العديد من المشروبات التي تساعد في تعزيز معدل الحرق لدى الإنسان، مما يؤثر ذلك بشكل إيجابي على خسارة الوزن بصورة أسرع، ومن هذه المشروبات الصحية ما يلي:

الماء: من الأشياء التي لا غنى عنها لخسارة الوزن، حيث أنها تخلص الجسم من السموم، وتحد من الأملاح التي تزيد الوزن.

الشاي الأخضر: يحتوي على الكافيين بنسبة كبيرة بجانب بعض العناصر الأخرى التي تعزز الأيض وتحد من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.

خل التفاح: من المواد الطبيعية الفعالة في التخلص من الوزن وذلك من خلال وضع كمية بسيطة منه تقدر بـ ملعقتان طعام على كأس من الماء الفاتر وتناوله مرة يومياً.

القهوة: سواء كانت خضراء أو سوداء فأنها من الأشياء التي تسرع من حرق الدهون، وتقلل من الكمية التي يتم تناولها من الطعام وهذا بسبب تراجع شهية الشخص عند تناولها، لكن لا ينصح بالإفراط في تناولها لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين.

الشاي الأحمر: يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقوم بدورها في الحد من زيادة الوزن.

الزنجبيل والقرفة: يمكن عمل مشروب يحتوي على مزيج من كل منهما حتى يزيد من حرق الدهون القديمة المخزنة داخل الجسم.

كيف انزل وزني في شهر بالتمارين الرياضية

يوجد بعض التمارين التي تساعدك في الوصول إلى هدفك خلال فترة قصيرة من الوقت مثل ما يلي:

تمارين المقاومة: تعزز من عملية الأيض وتزيد من حرق السعرات، أشهرها تمارين الأوزان الحرة، الضغط، القرفصاء.

تمارين الكارديو: هناك علاقة طردية بين شدة التمرين وبين عدة السعرات الحرارية التي يتم حرقها، لذلك يمكن الاعتماد على ذلك النوع في التخلص من الوزن ومن أشهر هذه الرياضات السباحة، الرقص، التمارين المائية، التجديف، الملاكمة وغيرها.

المشي السريع: من أفضل الأشياء التي تجعلك تصل إلى هدفك خلال فترة قصيرة من الوقت.

كيف انزل وزني في شهر بطريقة صحية

هناك العديد من الطرق السريعة التي تعمل على خسارة الوزن لكن ليست جميعها صحية، حيث أن هناك بعض الحميات الغذائية التي تسبب الأمراض والضرر لصاحبها ولتجنب ذلك عليك باتباع الآتي:

الابتعاد عن الخضار الذي يحتوي على نشويات مثل البطاطس والبطاطا.

تجنب السهر لأوقات متأخرة والنوم لمدة ثماني ساعات يومياً.

ممارسة القدر الكافي من التمارين الرياضية بشكل يومي والحرص على فعل ذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة على الأقل.

الوجبة التي يتم تناولها يجب أن تقسم إلى عدد من العناصر الغذائية، كل منهم بنسبة فمثلا الخضار يكون عبارة عن نصف الطبق، والنصف الآخر يقسم ما بين البروتين، والنشويات.

الحرص على شرب المقدار الكافي من الماء بحيث لا يقل عن ثلاث لترات كل يوم، ويمكن تقسيم هذه الكمية ما بين المشروبات العشبية وبين الماء إذا أردت، وترجع أهمية ذلك في التخلص من السموم والماء الزائد المحتبس داخل الجسم مما يحد من الشعور بالجوع.

تقسيم الوجبات خلال اليوم إلى خمس أو ست وجبات صغيرة الحجم أفضل من تناول وجبات كبيرة بمعدل مرة أو اثنين يومياً، حيث أن ذلك يرفع قدرة الجسم على القيام بعملية الأيض وزيادة حرق السعرات.

تقليل كمية الملح في الطعام والحد من السكر بكل أنواعه.

نصائح تساعد في إنقاص الوزن بشكل سريع

آخر ما نذكره في حديثنا عن كيف انزل وزني في شهر هو بعض الإرشادات التي تساعد في حدوث ذلك في أقصر وقت مثل ما يلي:

الحرص على تناول حصص يومية من الخضار خاصة الأنواع التي تحتوي على أوراق بجانب الفاكهة حتى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

تناول مشروبات أنقاص الوزن السابق ذكرها يساعدك على الوصول إلى الوزن المطلوب في أقرب فرصة، كما أنها تحد من إحساس الجوع لديك، بشرط عدم تحليتها بالسكريات.

تجنب الأكل قبل الخلود إلى النوم لمدة ساعتين على الأقل ويفضل أن يكون أكثر من ذلك.

الابتعاد عن الفاكهة عالية السعرات الحرارية أو التي تحتوي على موالح مثل التين، العنب، المانجو، الفراولة.

يفضل مضغ الطعام جيداً، ويتم تناوله بشكل بطيء حتى يتم التحكم في الكمية التي يتم تناولها.

النوم العميق لفترات متواصلة يعزز عملية الأيض ويساعد في التخلص من الدهون القديمة، كما أنه يزيد من كفاءة وقدرة الجسم في القيام بأي نشاط.