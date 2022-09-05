قاسم لـ"مراسلنا": عملية نفق الحرية شكلت هاجساً للاحتلال والتضييق عليهم لعدم تكرار الحدث الجلل

قال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم: إن عملية انتزاع الحرية وبعد مرور عام على تنفيذها، لا تزال تشكل هاجساً للاحتلال، وهو ما يشاهده العالم من إجراءات وانتهاكات يرتكبها السجان "الإسرائيلي" بحق الأسرى بشكل عام، وعمدائهم، وأبطال نفق الحرية على وجه الخصوص، إذ يشرع بنقلهم من عزل إلى آخر، في محاولة لعدم تكرار الحدث الجلل الذي هز كيان الاحتلال.

وأكّد قاسم في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عشية الذكرى الأولى لعملية "انتزاع الحرية"، أنّ العملية البطولية لا تزال تؤكد على أن الأسرى الأبطال قادرون دائماً على قهر السجّان بالرغم من كل الإجراءات والانتهاكات والعنجهية التي تُمارس بحقهم.

وشدد قاسم على أن عملية انتزاع الحرية التي نفذها أسرى سجن "جلبوع" أكدت على فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، واستطاعت أن تُحيد كل مقدرات الأجهزة الصهيونية البشرية، كما أنها لا تزال تشكل هاجساً لدى قادة الاحتلال.

وأشار إلى أن أبطال عملية "نفق الحرية" أكدوا أن العقل المقاوم يستطيع دائماً أن يربك حسابات الاحتلال، وأن العقلية الأمنية الاستخباراتية للمقاومة والأسرى الأبطال قادرة على مواجهة مقدرات "الأمن" الصهيوني، والتفوق عليها، كما بعثت بصيص الأمل لدى الأسرى الآخرين، بأنهم يمكنهم أن ينتزعوا حريتهم متى أرادوا، وأن أملهم بالحرية القريبة لن يتزعزع.

ونوه إلى أن هذه العملية النوعية، شكّلت معركة إرادات مستمرة على مدار الساعة بين السجّان والأسرى، الذين يثبتون في كل مرة أنهم قادرون على فرض إرادتهم، وهو ما أثبتته عملية "نفق الحرية".

ولا يستبعد قاسم أن يقدم أسرى آخرون على انتزاع حريتهم بذات الطريقة، فـ "انتزاع الحرية"، باتت ملهمة لكل الأسرى، وأثبتت قدرة الأسرى على الفعل الضارب الذي يوجع السجان وقادة الاحتلال.

وفي عملية نوعية غير مسبوقة منذ 34 عاماً؛ تمكن ستة أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الأشد حراسة وتحصيناً في عملية أطلق عليها عملية انتزاع الحرية " كتيبة جنين"، قرب مدينة بيسان المحتلة فجر السادس من سبتمبر 2021، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، وحققت العديد من الأهداف الوطنية، وباتت تشكل هاجساً لقادة الكيان حتى وقتنا الحاضر.

وأبطال عملية "انتزاع الحرية"- "كتيبة جنين" "نفق جلبوع" القائد محمود العارضة، ويعقوب القادري، وأيهم كمامجي، ومناضل انفيعات، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي.