تحطم مروحية عسكرية تركية شمالي العراق

تحطمت مروحية عسكرية تركية، صباح اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، أثناء هبوط اضطراري، خلال العملية العسكرية "قفل المخلب" الجارية شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر عنها: إنّه "نحو الساعة 23:45، اضطرت طائرة هليكوبتر من طراز سكورسكي إلى هبوط اضطراري حاد لأسباب فنية، في أثناء قيامها بأنشطة إمداد في منطقة عمليات قفل المخلب، وتحطمت".

وأضاف البيان: "جرى إنقاذ 7 من أفراد المروحية الثمانية، وصحتهم جيدة"، مشيرةً إلى أنّ "البحث جارٍ عن شخص مفقود كان على متن المروحية أيضاً".

وفي 18 أبريل/نيسان 2021، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين وباسيان شمالي العراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في الـ 18 من ابريل 2021، إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وفي الـ 25 من الشهر نفسه، أعلن أكار انتهاء المرحلة الأولى من العملية شمالي العراق.