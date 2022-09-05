مهجة القدس تنعى الأسير المحرر المجاهد طاهر زكارنة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين 5/9/2022، الأسير المحرر الشهيد المجاهد/ طاهر محمد طاهر زكارنة.

واستشهد زكانة، فجر اليوم الإثنين 09 صفر 1444هـ الموافق 05/09/2022م، أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت الحارة الشرقية في بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

جدير بالذكر أن الشهيد طاهر زكارنة ولد بتاريخ 22/05/2003م؛ وكان أعزب؛ وهو أحد أسرى حركة الجهاد الإسلامي المحررين من سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 03/08/2021م