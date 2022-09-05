معاريف : الضفة شديدة الانفجار وحالة من الغليان تسيطر عليها

قال ضابط سابق في جهاز الشاباك "الإسرائيلي" لصحيفة معاريف اليوم الأثنين 5/9/2022 ان الأوضاع في شمال الضفة الغربية تقترب من الفوضى، واعتبر ان حالة الغليان في الضفة الغربية بسبب غياب سلطة السلطة الفلسطينية، وإن السيطرة باتت للمسلحين حسب قوله.
ويقول تال ليف رام مراسل معاريف ، هناك تقيم يقول أن الوضع في الضفة الغربية شديد الانفجار.
وأضاف المراسل العسكري أنه وبالرغم من إن القضية الفلسطينية ليست على رأس الأجندة السياسية والأمنية، وعلى الرغم من التهديدات الأخرى ، يتم الآن تحليل وتقييم قطاع الضفة الغربية في المؤسسة الأمنية كمنطقة فرص التصعيد فيها أعلى.