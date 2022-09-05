معاريف : الضفة شديدة الانفجار وحالة من الغليان تسيطر عليها

قال ضابط سابق في جهاز الشاباك "الإسرائيلي" لصحيفة معاريف اليوم الأثنين 5/9/2022 ان الأوضاع في شمال الضفة الغربية تقترب من الفوضى، واعتبر ان حالة الغليان في الضفة الغربية بسبب غياب سلطة السلطة الفلسطينية، وإن السيطرة باتت للمسلحين حسب قوله.

‫ويقول تال ليف رام مراسل معاريف ، هناك تقيم يقول أن الوضع في الضفة الغربية شديد الانفجار.

‫وأضاف المراسل العسكري أنه وبالرغم من إن القضية الفلسطينية ليست على رأس الأجندة السياسية والأمنية، وعلى الرغم من التهديدات الأخرى ، يتم الآن تحليل وتقييم قطاع الضفة الغربية في المؤسسة الأمنية كمنطقة فرص التصعيد فيها أعلى.