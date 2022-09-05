الإعلام العبري: محاولة دهس قرب سلفيت والمنفذون انسحبوا من المكان

زعمت مواقع عبرية، صباح اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، أن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس قرب محافظة سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وادعى موقع "0404" العبري، بأن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس بشاحنة قرب مستوطنة "فدوئيل" قرب سلفيت، مشيرة إلى أن المنفذين انسحبوا من المكان، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت الليلة الماضية في الضفة الغربية المحتلة حافلة بالمقاومة، وعمليات إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في مناطق عدة.

وأدت عمليات إطلاق النار وإلقاء الحجارة، لإصابة 5 جنود ومستوطنين جميعهم في مدينة رام الله.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، إذ بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.