الهدف الذي حدده المنفذون بالأمس ..تفاصيل جديدة عن عملية إطلاق النار في الأغوار

كتبت صحيفة معاريف تفاصيل جديدة عن إطلاق النار في الاغوار التي أدت الى إصابة 4 من جنود لواء جولاني بينهم اثنين في حالة خطيرة ، حيث بينت ان الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار على حافلة الجنود في الأغوار حددت السائق كهدف لكي تتسبب في أكبر عدد من القتلى في العملية.

وأوضحت انه الى جانب محاولة إحراق الحافلة عبر الزجاجات الحارقة ن وتابعت المنفذون كانوا قريبون من تحقيق هدفهم إلا أن الحظ لم يخدمهم.

وكانت مصادر عبرية أعلنت أمس عن وقوع 7 إصابات بينها خطيرة جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار بالقرب من حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية .

وقال جيش الاحتلال منطقة عملية إطلاق النار في الأغوار منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة منفذي عملية إطلاق النار تجاه حافلة للمستوطنين، والتي أسفرت عن عدد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة.