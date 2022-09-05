كيف تمكن ايراتوستين من قياس محيط الأرض.. اي من محيطي الارض قاس ايراتوستين، بات الناس حول العالم يتساءلون عن، كيفية والآلية التي قام بها ايراتوستين من قياس محيط الأرض، حيث إنه من المستحيل أن يقوم أي إنسان أو حتى دولة مهما كانت كبرها بقياس دقيق لمحيط الأرض، فهذا الكوكب كبير جدا، لذلك فإن هذه الرواية أثارت جدلاً كبيراً أوساط الناس في العالم العربي والغربي، إلا أن العديد من الدراسات والروايات صدقت ما حدث، لذلك سنرفق لكم بعد البحث المستميت تفاصيل هذه الرواية.

اي من محيطي الارض قاس ايراتوستين القطبي ام الاستوائي

ويبحث الملايين من الناس عن، كيف تمكن ايراتوستين من قياس محيط الأرض.. اي من محيطي الارض قاس ايراتوستين، حيث إن هذه المسألة أثارت الجدل ودهشة الملايين حول العالم، لذلك بدأوا بالتساؤل عبر منصات السوشيال ميديا والواقع المختصة، والعلماء المختصون، عن كيف تمكن ايراتوستين من قياس محيط الأرض، اي من محيطي الارض قاس ايراتوستين القطبي ام الاستوائي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل هذا الحدث.

كيف قاس إراتوستينس بدقة محيط الأرض منذ 2200 عام؟ https://t.co/f34fGU6goq pic.twitter.com/7pkgY3IRJK — معلومة (@zYtZUqSJe2ma5oW) September 2, 2022

قام ايراتوستين بقياس محيطي الارض من خلال القطبي ام الاستوائي

وتصدرت هذه المسألة مواقع السوشيال ميديا، ومحركات البحث، غذ إن الملايين من الناس تساءلوا عن، قام ايراتوستين بقياس محيطي الارض من خلال القطبي ام الاستوائي، واليوم نقدم لكم سؤالاً جديدًا آخر واجابته، فـ كيف تمكن ايراتوستين من قياس محيط الأرض؟ ويعتبر العالم ايراتوستين من العلماء المتميزين الذين قاموا بالعديد من التجارب والقياسات من أجل الوصول الى قياس الأرض الصحيح وبعد بذل الكثير من المجهودات قام بقياسها بشكل دقيق، حيث وجدنا بعد بحث مستدام وكبير أن العالم ايراتوستين قام بقياس القطب الاستوائي من أجل معرفة قياس الأرض والتي تمت من خلال القيام بوضع الكثير من الفرضيات والنظريات العلمية والتي أدت في النهاية لقيامة بقياس الأرض من خلال تلك الفرضيات التي وضعها.

في عام (273-192 قبل الميلاد) قام العالم اليوناني اراتوستينس بقياس محيط الارض وكان اول من يقوم بها ..

حيث قراءة انه في مدينة أسوان ( Syène آنذاك) الظل يختفي في يوم 21 جوان من كل عام وتكون الأعمدة في معابدها بدون ظل في منتصف النهار .. pic.twitter.com/vZ6mgeNUKs — سُندس (@astrosundus) June 23, 2020

كيف تمكن العالم الاغريقي 'إراتوستينس' من حساب محيط الارض واثبات كرويتها منذ قرابة ٢٢٠٠ سنة باستخدام



عقله + عصاة …



هذا المقطع يشرحه لنا د. محمد ربيع @alenezi_mr



اهداء لمحبين العلم والتاريخ ومناهضين كروية الأرض كذلك



شكرًا د. محمد على المقطع الجميل pic.twitter.com/nrX2jnHzT7 — د. سلطان السالم (@DrSMAlSalem) August 30, 2021

من هو العالم ايراتوستين الذي قاس محيط الكرة الأرضية

وهذا الخبر أذهل العالم، إذ باتوا يبحثون عن، من هو العالم ايراتوستين الذي قاس محيط الكرة الأرضية، كون ما حدث ليس أنه قام بقياس قطعة أرض أو مساحة في عرض البحر، أو مساحة لبناء عدة فنادق، بل قام بقياس مساحة محيط الأرض، حيث إن هذا العالم هو، عالِم الرياضيات الإغريقي إراتوستينس، وهو بات متصدر السوشيال ميديا في هذه الأيام، بعد أن قام بهذا العمل العظيم، على حد قول الناس.

موطن ومستقر أجدادي..

أبولونيا..ميناء قوريني ومرفأ الرحالة والصيادين..أشتق اسمها من كبير الآلهة الإغريقية قبل أن يطلق عليها الرومان "سوزوسا" أو "سوسة" مسقط رأس "إراتوستينس" أول من قام بحساب محيط الأرض وعنوان العديد من القصائد أشهرها:

"أرأيت سوسة والأصيل يلفها؟.."

شرق بنغازي ب230كم https://t.co/nSFHIvtPYS pic.twitter.com/notAElxOnf — ولٱدة (@mona9ze) November 21, 2020

•كيف نثبت كروية الأرض ، بهذه الطريقة الذكية تمكن إراتوستينس في مدينة الاسكندرية من قياس محيط الأرض.



•الجيل الأول للحضارة اليونانية مدين بالفضل للحضارة المصرية والفينيقية.

pic.twitter.com/SHwnRhd4Lq — أحمد القاسمي (@Phyanzi8) August 1, 2020

ما هو محيط الارض قاس ايراتوستين القطبي ام الاستوائي

وبعد أن بحثنا عبر المواقع المختصة للبحث عن هذا العالم، والبحث عن، ما هو محيط الارض قاس ايراتوستين القطبي ام الاستوائي، وجدنا أخيراً ما يمكننا عرضه لمتابعينا الأعزاء، حيث لا تكون الأرض أبدًا شكلًا كرويًا مثاليًا، نظرًا لدورانها على محورها، يتم تسطيح الأرض بنسبة 0.3٪ عند خط الاستواء، وقطر الأرض من الشمال إلى الجنوب 12714 كم (7900 ميل)، بينما قُطر الكوكب عند خط الاستواء هو 12756 كم (7926 ميل)، وكيف تمكن ايراتوستين من قياس محيط الأرض.. اي من محيطي الارض قاس ايراتوستين، وبهذه المعلومات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقالة على أمل أنكم استفدتم منها.